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Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
По словам Зеленского, Белоруссия якобы разместила военную технику на границе с Украиной. Глава киевского режима считает, что с ее помощью «координируют огонь» по территории страны. «Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать … Если он это не сделает, сделаем мы», — приводятся слова Зеленского. Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.

Владимир Зеленский поставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом 19 июня сообщило РИА Новости.

По словам Зеленского, Белоруссия якобы разместила военную технику на границе с Украиной. Глава киевского режима считает, что с ее помощью «координируют огонь» по территории страны.

«Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать … Если он это не сделает, сделаем мы», — приводятся слова Зеленского.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.