Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о последствиях нападения на республику. Его слова передало 31 мая госагентство Белта.

«Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество [на] Украине. Не буду конкретизировать», — сказал Лукашенко.

Он заверил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на Украине. Президент также отметил, что ВСУ не хотят войны с республикой, им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.

Помимо этого, Лукашенко указал, что Европа подталкивает Владимира Зеленского делать заявления с угрозами в адрес Минска.