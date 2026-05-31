Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию
«Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество [на] Украине. Не буду конкретизировать», — сказал Лукашенко. Он заверил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на Украине. Президент также отметил, что ВСУ не хотят войны с республикой, им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. Помимо этого, Лукашенко указал, что Европа подталкивает Владимира Зеленского делать заявления с угрозами в адрес Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о последствиях нападения на республику.
