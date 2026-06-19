Рязанцы остаются без света и воды вторые сутки. Жалобу опубликовали в соцсетях 19 июня.
Рязанка написала, что жители поселка Строитель вторые сутки остаются без света и воды. Другая пользовательница поддержала жалобу.
«Дети в квартире грудные находятся. Их не помыть, не покормить толком. Почему в центре города ремонтируют электричество и водоснабжение, а поселок Строитель никому не нужен», — задала вопрос она.
Согласно информации городских электросетей, света нет по следующим адресам:
- Качевская;
- Дружная;
- Предзаводская;
- Поселковая;
- Старообрядческий проезд, дома №№ 1, 3, 5;
- Ряжское шоссе № 33 СТ Химик-1;
- Ряжское шоссе, СТ Химик-2.
Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления, сказали в РГРЭС.
UPD: Позже в РГРЭС сообщили, что произошло механическое повреждение кабельной линии, вызванное действиями сторонней организации. 19 июня в 12:44 электроснабжение потребителей восстановили в полном объеме.
Напомним, первые сообщения о том, что по части названных адресов нет электричества, поступили 18 июня около часа дня.