Рязанцы остаются без света и воды вторые сутки

Рязанцы остаются без света и воды вторые сутки. Жалобу опубликовали в соцсетях 19 июня. Рязанка написала, что жители поселка Строитель вторые сутки остаются без света и воды. Другая пользовательница поддержала жалобу. Согласно информации городских электросетей, света нет по следующим адресам: Качевская; Дружная; Предзаводская; Поселковая; Старообрядческий проезд, дома №№ 1, 3, 5; Ряжское шоссе № 33 СТ Химик-1; Ряжское шоссе, СТ Химик-2. Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления, сказали в РГРЭС.

Рязанцы остаются без света и воды вторые сутки. Жалобу опубликовали в соцсетях 19 июня.

Рязанка написала, что жители поселка Строитель вторые сутки остаются без света и воды. Другая пользовательница поддержала жалобу.

«Дети в квартире грудные находятся. Их не помыть, не покормить толком. Почему в центре города ремонтируют электричество и водоснабжение, а поселок Строитель никому не нужен», — задала вопрос она.

Согласно информации городских электросетей, света нет по следующим адресам:

Качевская;

Дружная;

Предзаводская;

Поселковая;

Старообрядческий проезд, дома №№ 1, 3, 5;

Ряжское шоссе № 33 СТ Химик-1;

Ряжское шоссе, СТ Химик-2.

Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления, сказали в РГРЭС.

UPD: Позже в РГРЭС сообщили, что произошло механическое повреждение кабельной линии, вызванное действиями сторонней организации. 19 июня в 12:44 электроснабжение потребителей восстановили в полном объеме.

Напомним, первые сообщения о том, что по части названных адресов нет электричества, поступили 18 июня около часа дня.