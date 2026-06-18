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Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии
Электричество пропало по следующим улицам: Фирсова; Свободы; Горького; Урицкого; переулок Войкова; Циолковского; Лермонтова; Электрозаводская; Театральная; проезд Машиностроителей; Маяковского; Полонского; Подгорная; Радищева; Радиозаводская; Окское шоссе; Лесопарковая; Колхозная; Качевская; Поселковая; Дружная; Предзаводская; Школьная; Пирогова.

Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Электричество пропало по следующим улицам:

  • Фирсова;
  • Свободы;
  • Горького;
  • Урицкого;
  • переулок Войкова;
  • Циолковского;
  • Лермонтова;
  • Электрозаводская;
  • Театральная;
  • проезд Машиностроителей;
  • Маяковского;
  • Полонского;
  • Подгорная;
  • Радищева;
  • Радиозаводская;
  • Окское шоссе;
  • Лесопарковая;
  • Колхозная;
  • Качевская;
  • Поселковая;
  • Дружная;
  • Предзаводская;
  • Школьная;
  • Пирогова.

Ремонтные работы проведут до полного восстановления. Всего нет света на 29 улицах.

Ранее сообщалось, что света нет на Грибоедова, проезде Грибоедова, Есенина, Затинной и Фурманова.