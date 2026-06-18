Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии
Электричество пропало по следующим улицам: Фирсова; Свободы; Горького; Урицкого; переулок Войкова; Циолковского; Лермонтова; Электрозаводская; Театральная; проезд Машиностроителей; Маяковского; Полонского; Подгорная; Радищева; Радиозаводская; Окское шоссе; Лесопарковая; Колхозная; Качевская; Поселковая; Дружная; Предзаводская; Школьная; Пирогова.
Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Электричество пропало по следующим улицам:
- Фирсова;
- Свободы;
- Горького;
- Урицкого;
- переулок Войкова;
- Циолковского;
- Лермонтова;
- Электрозаводская;
- Театральная;
- проезд Машиностроителей;
- Маяковского;
- Полонского;
- Подгорная;
- Радищева;
- Радиозаводская;
- Окское шоссе;
- Лесопарковая;
- Колхозная;
- Качевская;
- Поселковая;
- Дружная;
- Предзаводская;
- Школьная;
- Пирогова.
Ремонтные работы проведут до полного восстановления. Всего нет света на 29 улицах.
Ранее сообщалось, что света нет на Грибоедова, проезде Грибоедова, Есенина, Затинной и Фурманова.