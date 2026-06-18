Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии

Электричество пропало по следующим улицам: Фирсова; Свободы; Горького; Урицкого; переулок Войкова; Циолковского; Лермонтова; Электрозаводская; Театральная; проезд Машиностроителей; Маяковского; Полонского; Подгорная; Радищева; Радиозаводская; Окское шоссе; Лесопарковая; Колхозная; Качевская; Поселковая; Дружная; Предзаводская; Школьная; Пирогова.

Еще на 24 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Электричество пропало по следующим улицам:

Фирсова;

Свободы;

Горького;

Урицкого;

переулок Войкова;

Циолковского;

Лермонтова;

Электрозаводская;

Театральная;

проезд Машиностроителей;

Маяковского;

Полонского;

Подгорная;

Радищева;

Радиозаводская;

Окское шоссе;

Лесопарковая;

Колхозная;

Качевская;

Поселковая;

Дружная;

Предзаводская;

Школьная;

Пирогова.

Ремонтные работы проведут до полного восстановления. Всего нет света на 29 улицах.

Ранее сообщалось, что света нет на Грибоедова, проезде Грибоедова, Есенина, Затинной и Фурманова.