На улице Вокзальной вновь ограничат движение транспорта

В Рязани вновь закроют движение транспорта на участке улицы Вокзальной. Ограничения будут действовать с 22:00 20 июня до 22:00 21 июня. Для движения закроют участок от дома № 91 до пересечения с Первомайским проспектом. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ. На время ремонта изменится маршрут автобуса № 49М2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ». На участке между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» в обоих направлениях автобусы будут следовать по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной без заезда к железнодорожному вокзалу Рязань-1, после чего вернутся на привычный маршрут.

В Рязани вновь закроют движение транспорта на участке улицы Вокзальной. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 22:00 20 июня до 22:00 21 июня. Для движения закроют участок от дома № 91 до пересечения с Первомайским проспектом. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

На время ремонта изменится маршрут автобуса № 49М2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ». На участке между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» в обоих направлениях автобусы будут следовать по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной без заезда к железнодорожному вокзалу Рязань-1, после чего вернутся на привычный маршрут.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее движение на этом участке дороги уже перекрывали с 19 по 20 июня.