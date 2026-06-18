В Рязани закроют движение на улице Вокзальной

19 июня с 22.00 до 22.00 20 июня закроют движение транспорта от дома № 42 на улице Вокзальной до пересечения с Первомайским проспектом. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ. Автобусы маршрута № 49М2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ» на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» в прямом и обратном направлениях будут следовать по Первомайскому проспекту, улице Вокзальной (без заезда на вокзал Рязань-1), далее — по маршруту. На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.

В Рязани закроют движение на улице Вокзальной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

19 июня с 22.00 до 22.00 20 июня закроют движение транспорта от дома № 42 на улице Вокзальной до пересечения с Первомайским проспектом. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Автобусы маршрута № 49М2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ» на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» в прямом и обратном направлениях будут следовать по Первомайскому проспекту, улице Вокзальной (без заезда на вокзал Рязань-1), далее — по маршруту.

На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.