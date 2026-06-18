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В Рязанской области пройдет празднование 100-летия Сасова 19 июня
Утро начнется с благодарственного молебна во славу города в Храме Казанской иконы Божьей Матери, после чего состоится возложение цветов к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». В краеведческом музее с 11:00 начнут работать выставки и экскурсии, включая пешеходную экскурсию «Сасово купеческое», фотовыставку «100 лет истории» и выставку традиционного костюма XIX века. Вечером же программа продолжится пешеходной экскурсией «От мечты к взлёту» и музыкальным вечером «Мелодии над Цной». Завершится торжественная часть праздника на набережной реки Сасовка, где состоится праздничная программа «Сасово: от истоков к юбилею». Гостей ждут выступления творческих коллективов, народные забавы, спортивные площадки и театрализованная иммерсивная программа. Возрастное ограничение: 0+.

В Рязанской области 19 июня пройдет празднование 100-летия города Сасово. Об этом сообщили в группе «Туристическое Сасово».

Утро начнется с благодарственного молебна во славу города в Храме Казанской иконы Божьей Матери, после чего состоится возложение цветов к Мемориальному комплексу «Вечный огонь».

В краеведческом музее с 11:00 начнут работать выставки и экскурсии, включая пешеходную экскурсию «Сасово купеческое», фотовыставку «100 лет истории» и выставку традиционного костюма XIX века.

Вечером же программа продолжится пешеходной экскурсией «От мечты к взлёту» и музыкальным вечером «Мелодии над Цной».

Завершится торжественная часть праздника на набережной реки Сасовка, где состоится праздничная программа «Сасово: от истоков к юбилею». Гостей ждут выступления творческих коллективов, народные забавы, спортивные площадки и театрализованная иммерсивная программа.

Все мероприятия представлены на афише события.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее Сасову присвоили звание «Город трудовой славы».