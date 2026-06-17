В Рязанской области появился еще один «Город трудовой славы»

Почетное звание Рязанской области «Город трудовой славы» присвоено Сасову за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, трудовой героизм и самоотверженность. Ранее данного звания удостоились Касимов и Рыбное. Напомним, в 2023 году президент России Владимир Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».