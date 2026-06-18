В Рязанской области поймали 6 пьяных водителей за сутки

За прошедшие сутки 17 июня в Рязанской области инспекторы ДПС выявили 15 046 нарушений правил дорожного движения. За этот период выявили 6 случаев управления транспортом в нетрезвом виде, еще 2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также инспекторы зафиксировали 38 нарушений, связанных с эксплуатацией автомобилей с чрезмерной тонировкой, и 1 нарушение правил перевозки детей. Кроме того, выявлено 20 нарушений со стороны водителей грузовиков и 5 — со стороны водителей автобусов.