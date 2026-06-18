В Рязани впервые в России разрешили перерегистрацию такси из другого региона

Рязань стала первым городом в России, где разрешили перерегистрацию такси из другого региона. Об этом РЗН. Инфо рассказали в Национальной ассоциации таксопарков. Министерство транспорта и автодорог Рязанской области внесло в региональный реестр легковых такси автомобиль с московскими государственными регистрационными знаками. Ранее уполномоченные органы отказывали во внесении сведений о машинах, которые уже состояли в реестрах других субъектов РФ.

Рязань стала первым городом в России, где разрешили перерегистрацию такси из другого региона. Об этом РЗН. Инфо рассказали в Национальной ассоциации таксопарков.

Министерство транспорта и автодорог Рязанской области внесло в региональный реестр легковых такси автомобиль с московскими государственными регистрационными знаками. Ранее уполномоченные органы отказывали во внесении сведений о машинах, которые уже состояли в реестрах других субъектов РФ.

Ограничения были связаны с особенностями трактовки статьи 9 Федерального закона № 580-ФЗ на региональном уровне и техническими настройками ФГИС «Такси». Минтранс России ранее направлял разъяснения во все субъекты Федерации, в которых допускалось повторное включение автомобилей в реестр без применения требований локализации. Однако на практике уполномоченные органы продолжали отказывать перевозчикам, что приводило к простою автопарков и срыву обязательств по лизингу.

Вопрос межрегиональной коллизии ранее обсуждался на площадке Московской городской думы и в Государственной думе РФ. Для выработки единого порядка учета Национальная ассоциация таксопарков направляла обращения в Минтранс РФ и профильные комитеты парламента. Регистрация автомобиля в Рязани стала первым прецедентом успешного переноса данных машины из одного регионального реестра в другой с учетом ранее выданных разъяснений федерального ведомства.

«Один внесенный в реестр автомобиль — это не статистика, а доказательство, что объединенная позиция отрасли приносит результат», — заявили в Национальной ассоциации таксопарков.