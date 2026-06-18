В Рязани вновь отключили свет на нескольких улицах

В Рязани произошло еще одно отключение электроэнергии. В 12:47 свет пропал из-за технологического нарушения. Без электричества остались жители улиц Введенской, Полевой, Халтурина, Семашко, Гагарина, Пушкина, Шевченко, Братиславской, а также 2-го, 4-го, 5-го и 7-го Полевых переулков и 1-го проезда Гагарина. По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться по телефону: 55-01-12.

В Рязани произошло еще одно отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 12:47 свет пропал из-за технологического нарушения. Без электричества остались жители улиц Введенской, Полевой, Халтурина, Семашко, Гагарина, Пушкина, Шевченко, Братиславской, а также 2-го, 4-го, 5-го и 7-го Полевых переулков и 1-го проезда Гагарина.

В РГРЭС сообщили, что аварийная бригада локализует поврежденный участок сети.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться по телефону: 55-01-12.

Ранее сообщалось об отключении света на 24 улицах в Рязани.