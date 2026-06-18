В Рязань прибыл «Театральный поезд»

Рязань присоединилась к всероссийскому проекту «Театральный поезд», посвященному 150-летию Союза театральных деятелей России. Один из двух театральных поездов, отправившихся по стране из Владивостока и Севастополя, прибыл в Рязань. Проект объединяет регионы России через искусство. В течение двух дней жителей города ждет театральный фестиваль. В программе — спектакли, творческие встречи, мастер-классы, общение с артистами и знакомство с театральными традициями разных регионов страны.

Рязань присоединилась к всероссийскому проекту «Театральный поезд», посвященному 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Один из двух театральных поездов, отправившихся по стране из Владивостока и Севастополя, прибыл в Рязань. Проект объединяет регионы России через искусство.

В течение двух дней жителей города ждет театральный фестиваль. В программе — спектакли, творческие встречи, мастер-классы, общение с артистами и знакомство с театральными традициями разных регионов страны.

В Рязань приехали театральные коллективы из Нижегородской области и Республики Мордовия. Вместе с рязанскими театрами они подготовили насыщенную программу для зрителей.

Фото: соцсети Павла Малкова.