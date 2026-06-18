В Госдуме предложили ввести онлайн-согласие на участие школьников в экскурсиях

Депутаты Госдумы предложили разрешить родителям школьников давать согласие на участие детей в выездных мероприятиях через интернет. Отмечается, что в Москве уже есть система, позволяющая родителям получать информацию о таких мероприятиях и подтверждать участие детей в электронном виде. Однако в других регионах родители по-прежнему должны оформлять согласие на бумаге, что требует времени и усилий. Депутаты считают, что введение электронной формы согласия упростит жизнь родителям и учителям, поможет быстрее собирать согласия и снизит риск, что ребенок не сможет поехать на мероприятие из-за потерянного документа.

Депутаты Госдумы направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Об этом пишет ТАСС.

Они предложили разрешить родителям школьников давать согласие на участие детей в выездных мероприятиях через интернет.

Отмечается, что в Москве уже есть система, позволяющая родителям получать информацию о таких мероприятиях и подтверждать участие детей в электронном виде. Однако в других регионах родители по-прежнему должны оформлять согласие на бумаге, что требует времени и усилий.

Депутаты считают, что введение электронной формы согласия упростит жизнь родителям и учителям, поможет быстрее собирать согласия и снизит риск, что ребенок не сможет поехать на мероприятие из-за потерянного документа.