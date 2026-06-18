Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
18°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
21°
ЦБ USD 73.36 0.61 19/06
ЦБ EUR 85.03 0.69 19/06
Нал. USD 75.21 / 75.75 18/06 18:15
Нал. EUR 89.26 / 89.97 18/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 033
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 395
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 009
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
4 025
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести онлайн-согласие на участие школьников в экскурсиях
Депутаты Госдумы предложили разрешить родителям школьников давать согласие на участие детей в выездных мероприятиях через интернет. Отмечается, что в Москве уже есть система, позволяющая родителям получать информацию о таких мероприятиях и подтверждать участие детей в электронном виде. Однако в других регионах родители по-прежнему должны оформлять согласие на бумаге, что требует времени и усилий. Депутаты считают, что введение электронной формы согласия упростит жизнь родителям и учителям, поможет быстрее собирать согласия и снизит риск, что ребенок не сможет поехать на мероприятие из-за потерянного документа.

Депутаты Госдумы направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Об этом пишет ТАСС.

Они предложили разрешить родителям школьников давать согласие на участие детей в выездных мероприятиях через интернет.

Отмечается, что в Москве уже есть система, позволяющая родителям получать информацию о таких мероприятиях и подтверждать участие детей в электронном виде. Однако в других регионах родители по-прежнему должны оформлять согласие на бумаге, что требует времени и усилий.

Депутаты считают, что введение электронной формы согласия упростит жизнь родителям и учителям, поможет быстрее собирать согласия и снизит риск, что ребенок не сможет поехать на мероприятие из-за потерянного документа.