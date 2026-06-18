В ДТП в Рязанском районе пострадали трое
ДТП произошло 17 июня, примерно в 7:20, на 11-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе. По предварительной информации полицейских, 28-летний местный житель двигался на ВАЗ-2110 и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 37-летнего рязанца. Оба водителя, а также 49-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
В ДТП в Рязанском районе пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
ДТП произошло 17 июня, примерно в 7:20, на 11-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе.
По предварительной информации полицейских, 28-летний местный житель двигался на ВАЗ-2110 и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 37-летнего рязанца.
Оба водителя, а также 49-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее появилось видео с места аварии.