В ДТП в Рязанском районе пострадали трое

ДТП произошло 17 июня, примерно в 7:20, на 11-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе. По предварительной информации полицейских, 28-летний местный житель двигался на ВАЗ-2110 и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 37-летнего рязанца. Оба водителя, а также 49-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП в Рязанском районе пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 17 июня, примерно в 7:20, на 11-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе.

По предварительной информации полицейских, 28-летний местный житель двигался на ВАЗ-2110 и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 37-летнего рязанца.

Оба водителя, а также 49-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео с места аварии.