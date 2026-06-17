В Рязанской области произошло массовое ДТП

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на трассе в сторону села Дубровичи столкнулись три автомобиля. На кадрах видно, что одна из машин получила сильные механические повреждения бампера. Отмечается, что движение на месте затруднено. Информации о пострадавших и причине аварии пока нет.