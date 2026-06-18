Новый сорт голубики выведен в Рязанской области

В поселке Приозерный Рязанского округа работает ягодное хозяйство — его развивает третье поколение семьи Шарец. Фермеры культивируют голубику и другие ягоды. Отмечается, что сейчас все зарегистрированные в российском реестре сорта голубики — американские. В хозяйстве уже пять лет занимаются селекцией. Сорт, который создатели хотят назвать «Ласково», должен пройти экспертизу госсорткомиссии. Затем его планируют занести в российский реестр.