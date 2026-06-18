Над Рязанской областью сбили БПЛА

Над Рязанской областью 18 июня средства ПВО сбили украинский беспилотник. Точное количество сбитых БПЛА не указывается. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, с 7:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.