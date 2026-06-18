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Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА
Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как сообщил глава региона, днем 18 июня над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

Как сообщил глава региона, днем 18 июня над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.

По предварительным данным Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны отмечали, что 18 июня над Россией с 07:00 до 20:00 уничтожили 234 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью.