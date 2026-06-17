Законопроект об исполнении регионального бюджета за 2025 год прошел публичные слушания

В областной Думе во вторник, 16 июня, состоялись публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2025 год. В обсуждении главного финансового документа приняли участие парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов, муниципалитеты подключились к мероприятию в режиме ВКС.

В областной Думе во вторник, 16 июня, состоялись публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2025 год. В обсуждении главного финансового документа приняли участие парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов, муниципалитеты подключились к мероприятию в режиме ВКС.

Открывая слушания, первый заместитель председателя законодательного собрания Александр Шевырев подчеркнул, что в прошлом году удалось выполнить все обязательства перед жителями области.

«Постоянно расширяется помощь, оказываемая участникам СВО и их близким, вводятся новые инструменты поддержки семей с детьми. Также были заложены ресурсы для дальнейшего развития региона, укрепления системы здравоохранения, образования, строительства и реконструкции дорог, социальных объектов, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства общественных пространств», — сказал парламентарий.

Отчет об исполнении бюджета представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что в прошедшем году в целом региональная экономика продемонстрировала устойчивость, обеспечив стабильность бюджетной системы. Положительная динамика, превышающая среднероссийские показатели, наблюдалась в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Это позволило в 2025 году выполнить запланированные показатели по прогнозу доходов областного бюджета и сформировать переходящие остатки средств, которые были направлены на решение наиболее важных социально значимых задач уже в текущем году», — подчеркнула глава ведомства.

Доходы областного бюджета за 2025 год исполнены в сумме 122 млрд рублей или 102,0% к утвержденному прогнозу и 110,5% к уровню 2024 года.

Расходы областного бюджета за 2025 год выросли на 28,1 млрд рублей и исполнены в сумме 130 млрд рублей или 98,6% плановых назначений на год и 127,6% к уровню 2024 года. По итогам года бюджет исполнен с дефицитом в размере почти 7,7 млрд рублей.

Глава профильного ведомства уточнила, что на реализацию 11 национальных проектов было выделено более 27 млрд рублей. Наибольшую долю этих средств (почти 65%, или 17,6 млрд рублей) направили на реализацию НП «Инфраструктура для жизни», 26,7%, или 7,3 млрд рублей составили расходы на реализацию двух национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети»".

Также глава регионального минфина Марина Наумова сообщила, что государственный долг Рязанской области снижается из года в год, состоит полностью из бюджетных заимствований. По результатам мониторинга, проведенного Минфином России в 2025 году, Рязанская область вошла в группу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.

После доклада присутствующие задали свои вопросы. В основном речь шла об эффективности использования средств областного бюджета на социальные направления.

Депутаты регионального парламента продолжат работу по рассмотрению проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». В ближайшее время он будет рассмотрен на комитете по бюджету и налогам, а затем — на заседании областной Думы.