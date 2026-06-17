В Рязани завершили расследование дела о хищении мебели со склада на 1,1 млн

Следователь следственного отдела ОМВД по Московскому району Рязани завершил расследование дела о хищении мебели со склада на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе региональной полиции.
Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году 36-летний рязанец устроился работать кладовщиком на склад, где торговали мебелью. Мужчина предложил 50-летнему коллеге — грузчику — торговать вверенным товаром. Злоумышленники стали предлагать постоянным покупателям и знакомым фурнитуру по цене ниже установленной индивидуальным предпринимателем, без оформления документации.
Таким образом, по данным следствия, в период с июля по сентябрь 2025 года фигуранты похитили и продали товаров на общую сумму 1 119 577 рублей.
Во время инвентаризации обнаружили крупную недостачу. Администрация фирмы обратилась в полицию. Злоумышленники признали свою вину в полном объеме. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, мужчин задержали при поддержке спецназа Росгвардии.