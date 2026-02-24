В Рязани задержали двух кладовщиков за хищение мебели со склада

В Рязани полицейские задержали двоих сотрудников склада, подозреваемых в присвоении дорогостоящей мебельной фурнитуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. К правоохранителям обратился предприниматель, который организует сборку и продажу мебели. Он заподозрил, что два его кладовщика похищают часть поступающей на склад фурнитуры.

В Рязани полицейские задержали двоих сотрудников склада, подозреваемых в присвоении дорогостоящей мебельной фурнитуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

К правоохранителям обратился предприниматель, который организует сборку и продажу мебели. Он заподозрил, что два его кладовщика похищают часть поступающей на склад фурнитуры.

Оперативно-розыскные мероприятия показали причастность 50-летнего и 36-летнего жителей региона к присвоению вверенных им по служебным обязанностям ценностей.

Злоумышленники несколько месяцев похищали мебель и продавали ее знакомым, при этом пытались скрыть следы преступления. Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ, за которое предусмотрено до 6 лет лишения свободы.