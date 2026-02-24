Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
33 минуты назад
16
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
909
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
493
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
992
В Рязани задержали двух кладовщиков за хищение мебели со склада
Оперативно-розыскные мероприятия показали причастность 50-летнего и 36-летнего жителей региона к присвоению вверенных им по служебным обязанностям ценностей.

Злоумышленники несколько месяцев похищали мебель и продавали ее знакомым, при этом пытались скрыть следы преступления. Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ, за которое предусмотрено до 6 лет лишения свободы.