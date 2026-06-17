В Рязани работница банка использовала данные клиентки для фиктивного поручения

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, воспользовавшейся служебным положением, чтобы получить доступ к информации. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону. Известно, что в феврале 2025 года, работая в одной из кредитных организаций, подозреваемая незаконно получила персональные данные женщины, которая ранее была ее клиентом. Используя эти данные, она оформила фиктивное платежное поручение на имя пострадавшей. В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку всех обстоятельств и ищут возможные аналогичные случаи преступной деятельности подозреваемой.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, воспользовавшейся служебным положением, чтобы получить доступ к информации. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону.

Известно, что в феврале 2025 года, работая в одной из кредитных организаций, подозреваемая незаконно получила персональные данные женщины, которая ранее была ее клиентом. Используя эти данные, она оформила фиктивное платежное поручение на имя пострадавшей.

В настоящее время сотрудники следственного комитета собирают доказательства и ищут возможные аналогичные случаи преступной деятельности подозреваемой.