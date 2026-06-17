В Рязани мотоциклист на скорости врезался в легковушку

Авария произошла вечером 17 июня в Дашково-Песочне. По словам очевидцев, мотоциклист «влетел» в машину, пропускающую пешехода. В сообщении подчеркнули, что мотоциклиста госпитализировали.

В Рязани мотоциклист на скорости врезался в легковушку. Об этом сообщается в соцсетях.

Авария произошла вечером 17 июня в Дашково-Песочне. По словам очевидцев, мотоциклист «влетел» в машину, пропускающую пешехода.

В сообщении подчеркнули, что мотоциклиста госпитализировали.