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В ОП предложили ввести ипотеку под 0% на жилье для многодетных семей
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил распространить семейную ипотеку под 0% для семей с пятью и более детьми на покупку четырех- и пятикомнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по городам. Гриб отметил, что такая мера позволит семьям приобрести более просторные квартиры, так как стоимость жилья на вторичном рынке может быть на 30-40% ниже, чем в новостройках. Ранее Министерство финансов РФ сообщало о проработке изменений условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Гриб также предложил расширить поддержку на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил распространить семейную ипотеку под 0% для семей с пятью и более детьми на покупку четырех- и пятикомнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по городам. Об этом пишет РИА Новости.

Гриб отметил, что такая мера позволит семьям приобрести более просторные квартиры, так как стоимость жилья на вторичном рынке может быть на 30-40% ниже, чем в новостройках.

Ранее Министерство финансов РФ сообщало о проработке изменений условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Гриб также предложил расширить поддержку на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).