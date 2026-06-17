В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист и его 17-летняя пассажирка
ДТП произошло 16 июня, примерно в 21:45, возле дома № 1А на улице Зубковой. По данным полицейских, 35-летняя рязанка на автомобиле Chevrolet Cruze столкнулась с мотоциклом Regulmoto под управлением 18-летнего местного жителя. Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 17-летняя пассажирка пострадали. Их с тяжелыми травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист и его 17-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
ДТП произошло 16 июня, примерно в 21:45, возле дома № 1А на улице Зубковой.
По данным полицейских, 35-летняя рязанка на автомобиле Chevrolet Cruze столкнулась с мотоциклом Regulmoto под управлением 18-летнего местного жителя.
Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 17-летняя пассажирка пострадали. Их с тяжелыми травмами доставили в медучреждение.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места.