В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист и его 17-летняя пассажирка

ДТП произошло 16 июня, примерно в 21:45, возле дома № 1А на улице Зубковой. По данным полицейских, 35-летняя рязанка на автомобиле Chevrolet Cruze столкнулась с мотоциклом Regulmoto под управлением 18-летнего местного жителя. Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 17-летняя пассажирка пострадали. Их с тяжелыми травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист и его 17-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 16 июня, примерно в 21:45, возле дома № 1А на улице Зубковой.

По данным полицейских, 35-летняя рязанка на автомобиле Chevrolet Cruze столкнулась с мотоциклом Regulmoto под управлением 18-летнего местного жителя.

Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 17-летняя пассажирка пострадали. Их с тяжелыми травмами доставили в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы публиковали кадры с места.