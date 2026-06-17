В Рязани случилась авария с участием мотоцикла

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улицы Тимуровцев и проезда Яблочкова, возле строительного магазина «Апельсин», по направлению в сторону бизнес-центра НИТИ. На опубликованных кадрах видно, что мотоцикл после аварии получил механические повреждения. На месте заметили сотрудников ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.