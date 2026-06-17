Toyota зарегистрировала в России товарный знак

Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак C-HR. При этом регистрация не означает скорое возвращение японского автопроизводителя на российский рынок, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, компания таким образом защищает свой бренд от использования другими производителями и при необходимости сможет отстаивать права на него в суде.

Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак C-HR. При этом регистрация не означает скорое возвращение японского автопроизводителя на российский рынок, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, компания таким образом защищает свой бренд от использования другими производителями и при необходимости сможет отстаивать права на него в суде.

На этом фоне в России продолжает расти спрос на автомобили японских марок. За первые пять месяцев года на учет поставили 30,9 тысячи новых машин японских брендов — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером остается Toyota: с января по май в стране зарегистрировали 12 717 автомобилей марки, что на 98% больше, чем годом ранее.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, сейчас в продаже по всей России представлено более 500 автомобилей Toyota C-HR.