Продажи японских автомобилей в России выросли в три раза

С начала 2026 года продажи новых легковых автомобилей японских марок в России значительно увеличились. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые пять месяцев на российский учет встало 30,9 тысячи новых японских автомобилей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером продаж остается Toyota, у которой продажи выросли на 98% и составили 12 717 машин. На втором месте находится Mazda с 9 330 проданными автомобилями, что в 9,5 раз больше, чем годом ранее. Третью позицию занимает Honda, продажи которой увеличились на 328% до 2 770 автомобилей. В десятке самых популярных брендов также есть Nissan, Lexus, Mitsubishi и другие марки.

С начала 2026 года продажи новых легковых автомобилей японских марок в России значительно увеличились. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые пять месяцев на российский учет встало 30,9 тысячи новых японских автомобилей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж остается Toyota, у которой продажи выросли на 98% и составили 12 717 машин. На втором месте находится Mazda с 9 330 проданными автомобилями, что в 9,5 раз больше, чем годом ранее. Третью позицию занимает Honda, продажи которой увеличились на 328% до 2 770 автомобилей. В десятке самых популярных брендов также есть Nissan, Lexus, Mitsubishi и другие марки.

Сергей Целиков отметил, что только 9% новых японских автомобилей имеют правое расположение руля, а 77% машин были собраны на заводах в Китае.