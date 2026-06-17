Страны G7 объявили о расширении военной помощи Украине

Страны G7 договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, дополнительных систем и вооружений большой дальности. Лидеры «Большой семерки» отметили, что у Украины наблюдается «новый импульс», подчеркнув ее устойчивость и успехи на поле боя в последние месяцы. Кроме того, G7 готова рассмотреть расширение лицензий для наращивания военного производства на территории Украины и пообещала дополнительную поддержку энергетическому сектору страны перед предстоящей зимой. В разделе заявления, касающемся Украины, отсутствуют призывы к переговорам или мирному урегулированию конфликта, что подчеркивает акцент на военной поддержке Киева и усиливающемся давлении на Россию.

Страны G7 договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, дополнительных систем и вооружений большой дальности. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G7, который прошел во Франции.

Лидеры «Большой семерки» отметили, что у Украины наблюдается «новый импульс», подчеркнув ее устойчивость и успехи на поле боя в последние месяцы.

Кроме того, G7 готова рассмотреть расширение лицензий для наращивания военного производства на территории Украины и пообещала дополнительную поддержку энергетическому сектору страны перед предстоящей зимой. Участники саммита также выразили намерение усилить давление на российскую экономику, включая новые меры в отношении нефтегазового сектора.

В разделе заявления, касающемся Украины, отсутствуют призывы к переговорам или мирному урегулированию конфликта, что подчеркивает акцент на военной поддержке Киева и усиливающемся давлении на Россию.

Ранее агентство AFP рассказало о том, что страны G7 договорились о новых санкциях против России.