AFP: страны G7 договорились о новых санкциях против России

Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России в энергетическом секторе, чтобы оказать давление на Москву с целью прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на французского дипломата. В рамках обсуждения лидеры стран G7 рассматривают меры, касающиеся газа и нефти. Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня, где обсуждаются не только события на Украине, но и боевые действия на Ближнем Востоке. Источники агентства предполагают, что новые санкции против российской нефти могут быть введены после разблокировки Ормузского пролива.

Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России в энергетическом секторе, чтобы оказать давление на Москву с целью прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на французского дипломата.

В рамках обсуждения лидеры стран G7 рассматривают меры, касающиеся газа и нефти.

Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня, где обсуждаются не только события на Украине, но и боевые действия на Ближнем Востоке. Источники агентства предполагают, что новые санкции против российской нефти могут быть введены после разблокировки Ормузского пролива.