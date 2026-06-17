Совфед ввел «детские» сим-карты

Совет Федерации одобрил второй пакет законов, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Согласно документу, для несовершеннолетних введут специальные сим-карты с защитой от мошенников и вредоносного контента. Также закон предусматривает запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней после получения сим-карты. Кроме того, на портале «Госуслуги» появится «тревожная кнопка», с помощью которой пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества. Россияне также получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки.

Совет Федерации одобрил второй пакет законов, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Среди ключевых нововведений — появление «детских» сим-карт, пишет ТАСС.

Согласно документу, для несовершеннолетних введут специальные сим-карты с защитой от мошенников и вредоносного контента.

Также закон предусматривает запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней после получения сим-карты.

Кроме того, на портале «Госуслуги» появится «тревожная кнопка», с помощью которой пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества. Россияне также получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки.

Еще одно нововведение ограничивает максимальное количество банковских карт, оформленных на одного человека, до 20.

Также Совет Федерации одобрил создание базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI).