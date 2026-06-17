С начала июня ВСУ потеряли свыше 21 тысячи военнослужащих

Уточняется, что наибольшие потери украинская сторона в начале июня несла в зонах ответственности группировок российских войск «Центр» и «Восток». В мае в период с 2 по 16 число погибли 16 230 солдат ВСУ, с 17 по 31 мая — 17 620 военнослужащих.

С 1 по 16 июня ВСУ потеряли в зоне СВО около 21 405 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные из ежедневных сводок Минобороны.

Уточняется, что наибольшие потери украинская сторона в начале июня несла в зонах ответственности группировок российских войск «Центр» и «Восток».

В мае в период с 2 по 16 число погибли 16 230 солдат ВСУ, с 17 по 31 мая — 17 620 военнослужащих.