Россиян предупредили о схеме обмана с фейковыми ваучерами на бесплатный бензин

Злоумышленники создают сайты, которые предлагают людям получить от 20 до 100 литров бензина в рамках якобы государственной программы. По словам эксперта Александра Вураско, мошенники заманивают людей на фишинговые сайты, где просят заполнить форму с личными данными, такими как ФИО, номер телефона и реквизиты банковской карты. Отмечается, что эти предложения не имеют отношения к реальным государственным мерам поддержки и могут привести к утечке личной информации и финансовым потерям. Вураско также отметил, что количество фишинговых сайтов увеличилось в 1,5 раза, и призвал граждан проверять информацию о мерах поддержки только на официальных сайтах.

В России появилась новая мошенническая схема с фейковыми ваучерами на бесплатное топливо. Об этом сообщает «Газета. ру».

Злоумышленники создают сайты, которые предлагают людям получить от 20 до 100 литров бензина в рамках якобы государственной программы. По словам эксперта Александра Вураско, мошенники заманивают людей на фишинговые сайты, где просят заполнить форму с личными данными, такими как ФИО, номер телефона и реквизиты банковской карты.

Отмечается, что эти предложения не имеют отношения к реальным государственным мерам поддержки и могут привести к утечке личной информации и финансовым потерям. Вураско также отметил, что количество фишинговых сайтов увеличилось в 1,5 раза, и призвал граждан проверять информацию о мерах поддержки только на официальных сайтах.

Ранее власти Рязани назвали причину ограничения продажи бензина на местных АЗС.