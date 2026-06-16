Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
Чтв, 18
17°
ЦБ USD 72.14 -0.31 17/06
ЦБ EUR 83.73 -0.07 17/06
Нал. USD 74.21 / 75.00 16/06 18:15
Нал. EUR 88.12 / 88.90 16/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 857
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 170
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 845
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
12 выпускников рязанских школ получили максимальный балл на ЕГЭ по химии
В этом году среди отличников: Денис Черашев, Ермишинская школа им. Героя РФ С. В. Сухарева; Владимир Сазонов, Рыбновская школа № 3; Дарья Дмитриева, школа им. М. Горького Скопина; Борис Олейник, школа № 3 Рязани; Дарья Полухина, школа № 51 Рязани; Светлана Петросян, школа № 11 Рязани; Евгений Микитюк, школа № 67 Рязани; София Громова, школа № 48 Рязани; Арсений Абрамов, школа № 60/61 Рязани; Мария Антипова, школа № 8 Рязани; Мария Карпухина, школа № 28 Рязани; София Деменьтева, школа № 37 Рязани. Каждый из выпускников, набравший 100 баллов, получит премию в размере 150 тысяч рублей при поступлении в рязанские вузы.

12 выпускников рязанских школ получили максимальный балл на ЕГЭ по химии. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор Павел Малков.

В этом году среди отличников:

  • Денис Черашев, Ермишинская школа им. Героя РФ С. В. Сухарева;
  • Владимир Сазонов, Рыбновская школа № 3;
  • Дарья Дмитриева, школа им. М. Горького Скопина;
  • Борис Олейник, школа № 3 Рязани;
  • Дарья Полухина, школа № 51 Рязани;
  • Светлана Петросян, школа № 11 Рязани;
  • Евгений Микитюк, школа № 67 Рязани;
  • София Громова, школа № 48 Рязани;
  • Арсений Абрамов, школа № 60/61 Рязани;
  • Мария Антипова, школа № 8 Рязани;
  • Мария Карпухина, школа № 28 Рязани;
  • София Деменьтева, школа № 37 Рязани.

Каждый из выпускников, набравший 100 баллов, получит премию в размере 150 тысяч рублей при поступлении в рязанские вузы. Губернатор также отметил важность поддержки педагогов, чьи ученики добиваются высоких результатов, и поручил подготовить предложения по их поощрению к следующему заседанию правительства.

«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с блестящим результатом!» — отметил Павел Малков.