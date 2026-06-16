12 выпускников рязанских школ получили максимальный балл на ЕГЭ по химии

В этом году среди отличников: Денис Черашев, Ермишинская школа им. Героя РФ С. В. Сухарева; Владимир Сазонов, Рыбновская школа № 3; Дарья Дмитриева, школа им. М. Горького Скопина; Борис Олейник, школа № 3 Рязани; Дарья Полухина, школа № 51 Рязани; Светлана Петросян, школа № 11 Рязани; Евгений Микитюк, школа № 67 Рязани; София Громова, школа № 48 Рязани; Арсений Абрамов, школа № 60/61 Рязани; Мария Антипова, школа № 8 Рязани; Мария Карпухина, школа № 28 Рязани; София Деменьтева, школа № 37 Рязани. Каждый из выпускников, набравший 100 баллов, получит премию в размере 150 тысяч рублей при поступлении в рязанские вузы.

12 выпускников рязанских школ получили максимальный балл на ЕГЭ по химии. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор Павел Малков.

В этом году среди отличников:

Денис Черашев, Ермишинская школа им. Героя РФ С. В. Сухарева;

Владимир Сазонов, Рыбновская школа № 3;

Дарья Дмитриева, школа им. М. Горького Скопина;

Борис Олейник, школа № 3 Рязани;

Дарья Полухина, школа № 51 Рязани;

Светлана Петросян, школа № 11 Рязани;

Евгений Микитюк, школа № 67 Рязани;

София Громова, школа № 48 Рязани;

Арсений Абрамов, школа № 60/61 Рязани;

Мария Антипова, школа № 8 Рязани;

Мария Карпухина, школа № 28 Рязани;

София Деменьтева, школа № 37 Рязани.

Каждый из выпускников, набравший 100 баллов, получит премию в размере 150 тысяч рублей при поступлении в рязанские вузы. Губернатор также отметил важность поддержки педагогов, чьи ученики добиваются высоких результатов, и поручил подготовить предложения по их поощрению к следующему заседанию правительства.

«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с блестящим результатом!» — отметил Павел Малков.