ВС РФ освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР

Также за сутки поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотников. Отмечается, что в Красном Лимане штурмовики продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. В северо-западной части города бойцы овладели пятью опорниками и очистили 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия и освободили от ВСУ 120 зданий. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 БПЛА.

ВС РФ освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Также за сутки поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотников.

Отмечается, что в Красном Лимане штурмовики продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. В северо-западной части города бойцы овладели пятью опорниками и очистили 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери.

В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия и освободили от ВСУ 120 зданий.

Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 БПЛА.