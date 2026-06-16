Власти Ряжского округа назвали ответственных за горящую свалку

Власти Ряжского округа назвали ответственных за горящую свалку. Информация прозвучала на заседании регионального правительства 16 июня. «Это хозяйство у нас там… руководитель Нечаев Александр Александрович, я с ним встречался, будет убирать… сельхозпредприятие «Ряжский агроцентр», — заявил глава округа Андрей Насонов. Губернатор Павел Малков на озвученную информацию поручил обратиться в соответствующие структуры для привлечения к ответственности. Напомним, в соцсетях публиковали кадры горящей свалки возле деревни Шереметьево.