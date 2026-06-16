Жители Ряжского района пожаловались на горящую свалку

Жители Ряжского района пожаловались на свалку возле деревни Шереметьево, где, по их словам, регулярно сжигают мусор. По словам местных жителей, отходы на свалке практически не вывозят, а огонь поддерживают круглосуточно. Из-за этого деревню Шереметьево и соседние населенные пункты накрывает едкий дым и запах гари.

Жители Ряжского района пожаловались на свалку возле деревни Шереметьево, где, по их словам, регулярно сжигают мусор. Сообщение и фотографии опубликовали в соцсетях.

По словам местных жителей, отходы на свалке практически не вывозят, а огонь поддерживают круглосуточно. Из-за этого деревню Шереметьево и соседние населенные пункты накрывает едкий дым и запах гари.

Автор публикации призвал обратить внимание на ситуацию администрацию Рязани, региональное министерство природопользования, административно-техническую инспекцию и управление Роспотребнадзора по Рязанской области.