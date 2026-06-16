Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
17°
Чтв, 18
17°
ЦБ USD 72.45 0.54 16/06
ЦБ EUR 83.8 0.83 16/06
Нал. USD 74.11 / 74.65 16/06 13:40
Нал. EUR 88.10 / 88.35 16/06 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 818
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 109
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 816
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам, чьи квартиры пострадали от массовой атаки БПЛА в мае, закрыли ипотеки
Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский рассказал, что Рязанская область направила 100 миллионов рублей на помощь людям, пострадавшим от атаки беспилотников 15 мая. Деньги выделили из регионального бюджета. Министр уточнил, что единовременные выплаты уже получили более тысячи человек, а 340 человек — компенсации за утраченное имущество. Все родственники погибших также получили компенсации. Также проводится 33 экспертизы для подтверждения вреда здоровью. У семи рязанцев закрыли ипотеки, у троих ожидают списания кредитных обязательств, подчеркнул Кричинский.

Рязанцам, чьи квартиры пострадали от массовой атаки БПЛА в мае, закрыли ипотеки. Об этом стало известно на заседании регправительства 16 июня.

Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский рассказал, что Рязанская область направила 100 миллионов рублей на помощь людям, пострадавшим от атаки беспилотников 15 мая. Деньги выделили из регионального бюджета. Министр уточнил, что единовременные выплаты уже получили более тысячи человек, а 340 человек — компенсации за утраченное имущество.

Все родственники погибших также получили компенсации. Также проводится 33 экспертизы для подтверждения вреда здоровью.

У семи рязанцев закрыли ипотеки, у троих ожидают списания кредитных обязательств, подчеркнул Кричинский.

При этом в пунктах временного размещения пока продолжают жить больше 30 семей, в том числе 20 детей.

Мэр Рязани Борис Ясинский рассказал, что восстановление фасада дома на Касимовском шоссе после атаки БПЛА завершено с одной стороны. По его словам, в доме на Касимовском шоссе устанавливают новые стекла. Жильцы пострадавшего дома № 42 на улице Новоселов в сопровождении спасателей смогли попасть в свои квартиры и забрать необходимые вещи.

О массовой атаке дронов, случившейся в мае можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.