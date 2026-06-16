Рязанцам, чьи квартиры пострадали от массовой атаки БПЛА в мае, закрыли ипотеки

Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский рассказал, что Рязанская область направила 100 миллионов рублей на помощь людям, пострадавшим от атаки беспилотников 15 мая. Деньги выделили из регионального бюджета. Министр уточнил, что единовременные выплаты уже получили более тысячи человек, а 340 человек — компенсации за утраченное имущество. Все родственники погибших также получили компенсации. Также проводится 33 экспертизы для подтверждения вреда здоровью. У семи рязанцев закрыли ипотеки, у троих ожидают списания кредитных обязательств, подчеркнул Кричинский.

Рязанцам, чьи квартиры пострадали от массовой атаки БПЛА в мае, закрыли ипотеки. Об этом стало известно на заседании регправительства 16 июня.

Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский рассказал, что Рязанская область направила 100 миллионов рублей на помощь людям, пострадавшим от атаки беспилотников 15 мая. Деньги выделили из регионального бюджета. Министр уточнил, что единовременные выплаты уже получили более тысячи человек, а 340 человек — компенсации за утраченное имущество.

Все родственники погибших также получили компенсации. Также проводится 33 экспертизы для подтверждения вреда здоровью.

У семи рязанцев закрыли ипотеки, у троих ожидают списания кредитных обязательств, подчеркнул Кричинский.

При этом в пунктах временного размещения пока продолжают жить больше 30 семей, в том числе 20 детей.

Мэр Рязани Борис Ясинский рассказал, что восстановление фасада дома на Касимовском шоссе после атаки БПЛА завершено с одной стороны. По его словам, в доме на Касимовском шоссе устанавливают новые стекла. Жильцы пострадавшего дома № 42 на улице Новоселов в сопровождении спасателей смогли попасть в свои квартиры и забрать необходимые вещи.

О массовой атаке дронов, случившейся в мае можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.