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Прокуратура Чучковского округа начала проверку по факту невыдачи лекарства
Прокуратура Чучковского района провела проверку по обращению жителя муниципального округа, который не получил положенные ему льготные лекарственные препараты. Установлено, что пациенту были выписаны рецепты по федеральной и региональной льготе на препарат ривароксабан (Ксарелто 2,5 мг). Однако лекарство своевременно предоставлено не было. Для защиты его прав прокуратура направила в Шиловский районный суд иск о взыскании расходов на покупку препарата в размере 11 213 рублей 91 копейки, а также компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура Чучковского района провела проверку по обращению жителя муниципального округа, который не получил положенные ему льготные лекарственные препараты.

Установлено, что пациенту были выписаны рецепты по федеральной и региональной льготе на препарат ривароксабан (Ксарелто 2,5 мг). Однако лекарство своевременно предоставлено не было.

В ходе проверки выяснилось, что при формировании заявок на закупку ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» не указало необходимость обеспечения пациента данным препаратом, а также не направило в региональное министерство здравоохранения дополнительных медицинских документов и отдельной заявки на его приобретение.

В результате гражданину пришлось самостоятельно приобрести лекарство за счет собственных средств.

Для защиты его прав прокуратура направила в Шиловский районный суд иск о взыскании расходов на покупку препарата в размере 11 213 рублей 91 копейки, а также компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении.