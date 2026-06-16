Песков: Зеленский всегда может приехать в Москву для серьезных переговоров

Как отметил представитель Кремля, если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут. Ранее Зеленский заявил о готовности Киева встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит с 15 по 17 июня во Франции. При этом Песков отметил, что официальных приглашений от Украины провести встречу не поступало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если готов к серьезным переговорам. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.

Ранее глава киевского режима заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит с 15 по 17 июня во Франции. При этом Песков подчеркнул, что официальных приглашений от Украины не поступало.