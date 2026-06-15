Reuters: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет с 15 по 17 июня во Франции. Зеленский отметил, что встреча на саммите, где также будут присутствовать президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляет собой хорошую возможность для диалога. «Европа и Соединенные Штаты пришли к соглашению, и Россия вновь продемонстрировала, что… она не готова к диалогу», — добавил Зеленский. По информации источника Reuters, Киев уже уведомил США и Францию о своей инициативе и направил приглашение российской стороне. Однако на данный момент конкретного ответа от Москвы не поступило.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет с 15 по 17 июня во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зеленский отметил, что встреча на саммите, где также будут присутствовать президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляет собой хорошую возможность для диалога. «Европа и Соединенные Штаты пришли к соглашению, и Россия вновь продемонстрировала, что… она не готова к диалогу», — добавил Зеленский.

По информации источника Reuters среди украинских чиновников, Киев уже уведомил США и Францию о своей инициативе и направил приглашение российской стороне. Однако на данный момент конкретного ответа от Москвы не поступило.