Названа возможная причина крупного пожара в Спас-Клепиках

Инцидент произошел в частном трехквартирном доме около 20.00 14 июня. По неофициальной версии, причина пожара — проблемы с проводкой, указано в посте. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды. Распространение огня удалось остановить и спасти часть имущества. Кроме того, тушить пожар помогали соседи. Ранее стало известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.