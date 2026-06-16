Названа возможная причина крупного пожара в Спас-Клепиках
Инцидент произошел в частном трехквартирном доме около 20.00 14 июня. По неофициальной версии, причина пожара — проблемы с проводкой, указано в посте. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды. Распространение огня удалось остановить и спасти часть имущества. Кроме того, тушить пожар помогали соседи. Ранее стало известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Названа возможная причина крупного возгорания в Спас-Клепиках. Об этом сообщили в группе добровольной пожарной команды «Барьер» в «ВК».
Инцидент произошел в частном трехквартирном доме около 20.00 14 июня. По неофициальной версии, причина пожара — проблемы с проводкой, указано в посте.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды. Распространение огня удалось остановить и спасти часть имущества.
Кроме того, тушить пожар помогали соседи.
Ранее стало известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Фото: группа добровольной пожарной команды «Барьер» в «ВК».