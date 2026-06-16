В Спас-Клепиках ликвидировали крупное возгорание в многоэтажке
14 июня в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:57, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
14 июня в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:57, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.
На место происшествия направили девять человек и пять единиц техники, в том числе добровольную пожарную команду.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.