В Спас-Клепиках ликвидировали крупное возгорание в многоэтажке

14 июня в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:57, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

14 июня в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:57, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

На место происшествия направили девять человек и пять единиц техники, в том числе добровольную пожарную команду.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.