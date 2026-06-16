Назначен новый зампред рязанского правительство в сфере ЖКХ

Назначен новый заместитель председателя рязанского правительство в сфере ТЭК и ЖКХ. Его представил губернатор Павел Малков на заседании областного правительства. На должность назначили Андрея Журко. Глава региона отметил, что главная задача нового зампреда правительства заняться решением накопившихся проблем с помощью применения цифровых технологий. «Опытный руководитель, разбирается в энергетике, в айти. ЖКХ — одна из самых сложных сфер. Проблемы копились несколько десятилетий», — подчеркнул Малков. Ранее стало известно, что прошлый зампред правительства в этой сфере Рустам Халиков назначен на должность заместителя председателя правительства Тверской области.