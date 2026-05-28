Экс-зампред рязанского правительства получил новую должность в Тверской области

Экс-зампред рязанского правительства Рустам Халиков назначен на должность заместителя председателя правительства Тверской области. Об этом сообщило 28 мая издание «МК-Тверь».

Глава Тверской области Виталий Королев представил нового зампреда.

«Уверен, что Рустам Ринатович, как опытный профессионал, привнесет эффективные идеи в нашу работу. И, конечно, мы все вместе будем работать над развитием сфер, которые для нас являются очень чувствительными. Это энергетика, газификация, благоустройство, коммунальная инфраструктура», — сказал Королев.

Помимо этого, Халиков будет отвечать за работу энергетической комиссии, вопросы развития лесного комплекса, природопользования и экологии, физической культуры и спорта региона.

Напомним, он занимал пост заместителя председателя правительства Рязанской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с ноября 2024 года.

Ранее говорилось, что Халиков может перейти на работу в Тверскую область.

