Мэрия озвучила итоги голосования за объекты благоустройства в Рязани
Руководитель департамента благоустройства города Мария Гермони сообщила, что в голосовании одержали победу следующие объекты: Лесопарк (Советский район); Воскресенский сквер (Московский район); зеленая зона вдоль реки Павловка (Железнодорожный район); зеленая зона в районе дома № 42 на улице Новоселов (Октябрьский район). Напомним, голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началось в апреле и завершилось 12 июня.
Мэрия озвучила итоги голосования за объекты благоустройства в Рязани. Информацию представили на комитете городской думы по ЖКХ во вторник, 16 июня.
Руководитель департамента благоустройства города Мария Гермони сообщила, что в голосовании одержали победу следующие объекты:
- Лесопарк (Советский район);
- Воскресенский сквер (Московский район);
- зеленая зона вдоль реки Павловка (Железнодорожный район);
- зеленая зона в районе дома № 42 на улице Новоселов (Октябрьский район).
Напомним, голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началось в апреле и завершилось 12 июня.