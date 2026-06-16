Мэрия озвучила итоги голосования за объекты благоустройства в Рязани

Руководитель департамента благоустройства города Мария Гермони сообщила, что в голосовании одержали победу следующие объекты: Лесопарк (Советский район); Воскресенский сквер (Московский район); зеленая зона вдоль реки Павловка (Железнодорожный район); зеленая зона в районе дома № 42 на улице Новоселов (Октябрьский район). Напомним, голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началось в апреле и завершилось 12 июня.