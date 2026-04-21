Губернатор Павел Малков: «Началось всероссийское голосование за объекты благоустройства»

«Началось всероссийское голосование за объекты благоустройства». Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков. Всероссийское онлайн-голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Губернатор Павел Малков отметил, что жители могут выбрать, какие общественные территории приведут в порядок в регионе в 2027 году. «Началось всероссийское голосование за объекты благоустройства. В списке — 97 территорий в 25 населенных пунктах, а также по два дизайн-проекта в Елатьме и Пителино, — сказал глава региона. — В прошлом году рязанцы выбрали 25 общественных пространств. Работы на части из них уже начались. Выбирайте, какие территории нужно благоустроить дальше».
Проголосовать за общественные территории можно до 12 июня на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Фото: правительство Рязанской области.