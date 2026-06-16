Маткапитал на третьего ребенка в Рязанской области будут оформлять автоматически

В Рязанской области сертификаты на материнский капитал будут выдавать в автоматическом режиме. Поправки в региональные правила одобрили на заседании правительства 16 июня. Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский объяснил, что как только в ЗАГСе регистрируют рождение третьего или следующего ребенка, данные автоматически передадут ведомству. Рязанке на Госуслуги придет готовое заявление — его останется только подписать. Никуда ходить лично не нужно.

В Рязанской области сертификаты на материнский капитал будут выдавать в автоматическом режиме. Поправки в региональные правила одобрили на заседании правительства 16 июня.

Министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский объяснил, что как только в ЗАГСе регистрируют рождение третьего или следующего ребенка, данные автоматически передадут ведомству. Рязанке на Госуслуги придет готовое заявление — его останется только подписать. Никуда ходить лично не нужно.

Напомним, с 1 февраля 2026 года маткапитал на первого ребенка вырос на 38,6 тысяч рублей, до 728 921 рублей.