В России с 1 февраля маткапитал на первого ребенка вырастет до 729 тысяч рублей

В России с 1 февраля 2026 года маткапитал на первого ребенка вырастет на 38,6 тысяч рублей, до 728 921 рублей. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Минтруда. При рождении второго ребенка семье, которая ранее оформляла сертификат, дополнительно выплатят 234 321 рублей. Если же не получали поддержку на первого, при появлении второго малыша выплатят 963 243 рублей. Кроме того, с 1 февраля пособие при рождении ребенка увеличится до 28,5 тысяч рублей.

