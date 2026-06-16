Двух домашних животных отправили из Рязанской области за границу

С начала июня специалисты Россельхознадзора оформили два ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы России. Разрешения получили владельцы кошки и собаки, которые отправились в Грузию и Узбекистан. Перед выдачей документов сотрудники ведомства осмотрели животных, проверили сопроводительные бумаги, данные о вакцинации и результаты лабораторных исследований. Нарушений ветеринарного законодательства специалисты не выявили.

С начала июня специалисты Россельхознадзора оформили два ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разрешения получили владельцы кошки и собаки, которые отправились в Грузию и Узбекистан.

Перед выдачей документов сотрудники ведомства осмотрели животных, проверили сопроводительные бумаги, данные о вакцинации и результаты лабораторных исследований. Нарушений ветеринарного законодательства специалисты не выявили.

В Россельхознадзоре напомнили, что перед вывозом питомца необходимо ознакомиться с ветеринарными требованиями страны назначения и заранее подготовить все необходимые документы.